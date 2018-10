Colpo Frosinone, Cagliari affonda Chievo

Immagine d’archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Una vittoria in casa, un pareggio e una vittoria in trasferta. E’ questo il bottino delle partite delle 15 della decima giornata di Serie A con il Cagliari che affonda il Chievo e inguaia Ventura, il Frosinone che passa sul campo della Spal e ottiene tre punti preziosi in chiave salvezza. E dopo il prestigioso pareggio del Genoa in casa Juve finisce con il segno ‘x’ anche la sfida tra i rossoblù e l’Udinese.

Trionfo per la formazione di Moreno Longo con un pieno 3-0: il Frosinone trova i gol con Chisbah al 40′, raddoppia Ciano al 53′ e chiude i conti Pinamonti all’89’ portandosi a 5 punti in classifica.

I tre punti non sfuggono neanche al Cagliari che infligge al Chievo la sesta sconfitta consecutiva, la seconda della gestione Ventura. I sardi si impongono per 2-0 con i gol di Pavoletti al quarto d’ora del primo tempo e dell’ex di turno Castro al 59′ della ripresa. I veneti accorciano le distanze al 79′ con Stepinski, ma non basta per evitare la sconfitta. La squadra di Ventura resta inchiodata a -1 in classifica mentre al penultimo posto il Frosinone, portandosi a una sola lunghezza dall’Empoli.

Nel 2-2 tra Genoa e Udinese, i liguri vanno al riposo in vantaggio grazie al gol segnato al 32′ da Romulo su rigore, concesso per un fallo del portiere Musso su Bessa lanciato a rete. Nella ripresa però la partita cambia più volte e succede tutto nell’arco di dieci minuti.

Al 65′ l’Udinese trova il gol del pareggio con un colpo di testa di Lasagna su corner. Due minuti più tardi gli ospiti mettono di nuovo la freccia con un’incornata del difensore argentino Romero, al primo gol in Serie A. L’Udinese però non ci sta e al 70′ De Paul firma lo splendido gol del 2-2 con un destro a giro dal limite dell’area. E al 74′ lo stesso Romero, già ammonito, entra in maniera scomposta su Pussetto e macchia la sua prestazione con l’espulsione. Nel finale, però, l’Udinese non ha più le energie per cercare la vittoria. Gli altri risultati della giornata sono Atalanta-Parma (giocata sabato) 3-0; Empoli-Juventus (giocata sabato) 1-2; Torino-Fiorentina (giocata sabato) 1-1; Sassuolo-Bologna 2-2.