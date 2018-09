Colpo di scena: torna il caldo

(Fotogramma)

La burrasca autunnale tanto invocata dagli amanti del freddo alla fine è arrivata. Dopo un risveglio piuttosto freddo, soprattutto sulle pianure del Nord, con termometri per la prima volta sotto i dieci gradi e con estese gelate a quote superiori ai 1000 metri, ecco però il colpo di scena meteorologico: il clima andrà migliorando, con strascichi temporaleschi quasi esclusivamente sulle due isole maggiori.

Questo quanto assicurano gli esperti de ilmeteo.it, che se per oggi prevedono temperature non più alte di 8/9°C a Roma, Firenze e Napoli e comunque sopra i 20/21°C un po’ su tutta l’Italia durante le ore diurne, per i prossimi giorni riservano in ogni caso buone notizie. A partire da metà settimana, infatti, l’alta pressione tornerà a prendere il sopravvento sul nostro Paese, garantendo altre gradevoli giornate di sole e – soprattutto – un nuovo rialzo termico da Nord a Sud.