Ennesimo colpo di scena nel presunto triangolo fra Riccardo Fogli, Karin Trentin e Giampaolo Celli.

Il naufrago, dopo essere stato chiamato privatamente in confessionale da Alessia Marcuzzi, ha ribadito quanto detto la scorsa puntata, quando Karin Trentin è andata a trovarlo in Honduras smentendo qualsiasi tradimento.

“Non ho dubitato minimamente di Cuore Mio (il soprannome di Karin, ndr), le credo. Se scopro chi è il bastardo che ha messo in giro questo rumor gli andrò sotto casa e gli dirò ‘Scegli l’arma che ti sfido a duello, testa di caz*o’”.

Ed è qua che Alessia lo ha aggiornato sugli ultimi eventi successi a Domenica Live di Barbara d’Urso, dove Giampaolo ha smentito di essere l’amante di Karin e di aver scattato la famosa foto sul dondolo in presenza dello stesso Fogli.

“I rumors sono continuati nonostante Karin ti abbia detto la sua verità e ci sono state delle cose che sono successe nei giorni scorsi. Ieri, a Domenica Live da Barbara d’Urso, il presunto amante di tua moglie ha fatto delle cose”.

Alessia a questo punto gli ha mostrato i filmati di Domenica Live e la famosa foto che immortala Karin e Giampaolo abbracciati su un dondolo, ma quando la Marcuzzi gli ha chiesto se lui fosse presente allo scatto il cantante ha negato, smentendo quindi la dichiarazione di Giampaolo Celli.

“Non ho scattato io quella foto, non conosco questo signore, però potrei conoscerlo in futuro. Lui dice di conoscermi? Sai, sono tanti anni che vado in giro a cantare.. Può essere. Ma ci conosceremo presto, appena esco”.

Il triangolo si fa sempre più intrigato e se Celli continua a negare di essere il presunto amante di Karin, Corona dice il contrario arrivando addirittura ad offendere sul personale il povero Fogli, che tutt’ora continua a credere alla moglie.

Gli amorazzi piacciono, i triangoli intrigano ed i reality show vivono di questo, ma in questo caso credo che sia doveroso fare un passo indietro: Karin e Giampaolo hanno sempre negato la loro relazione e Riccardo crede a sua moglie. Lo show è finito, non c’è altro da romanzare sopra soprattutto perché in ballo ci sono due famiglie con figli.

Insistere continuando ad infilare il coltello nella piaga del buon Fogli, ormai ridotto a pelle ed ossa sull’Isola dei Famosi dopo 40 giorni di stenti, lo trovo davvero irrispettoso.

Ecco il video: