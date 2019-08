di Elvira Terranova



Colpi di arma da fuoco, pietre lanciate contro la finestra, pesanti minacce, aggressioni, il tutto per alcune frasi scritte su Facebook e che stavano sfociando in tragedia. Una vera e propria faida tra due famiglie di Licata (Agrigento) finita con l’arresto di tre persone, un padre con i due figli ventenni. Oggi il gip del Tribunale di Agrigento ha convalidato i tre arresti con parole durissime nei confronti dei tre arrestati, accusati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In carcere sono finiti Pietro Angelo Lauria di 58 anni e i due figli Jason di 24 anni e Nicolò di 27 anni. Tutto nasce da una lite nata su Facebook per le parole scritte da un componente della famiglia ‘avversaria’ dei Lauria. Un’onta, a parere dei Lauria, da lavare con colpi di arma da fuoco e una sassaiola nei confronti dell’abitazione dei Serravalle. E’ stato il capofamiglia a presentare denuncia dai Carabinieri, che da quel momento hanno dovuto affrontare una situazione “di disordine pubblico molto grave”, con un’aggressione persino nei confronti dei militari, sia durante le perquisizioni in casa che in caserma.

Fonte