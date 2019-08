Il colpo del Crotone chiamato Maxi Lopez

– L’Italia ritrova due grandi ex del calcio nostrano,e German. I due attaccanti argentini, curiosamente, si trasferiranno entrambi in Calabria. L’ex Milan, 35 anni, vestirà la maglia delin serie B, mentre l’ex Napoli a 37 anni andrà a rinforzare la rosa dellain serie C.

Un ottimo colpo per la società calabrese che riporta in Italia l’argentino che oltre alla casacca rossonera ha vestito tra le altre anche le maglie di River Plate e Barcellona. Nell’ultima stagione ha giocato in Brasile, al Vasco da Gama, con cui ha segnato 9 gol in 24 presenze. Maxi Lopez porta esperienza e qualità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta 215 presenze nella massima serie italiana condite da 46 reti, oltre a 1 Champions League, 2 Liga e 3 Clausura. Il neoattaccante rossoblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 questa mattina presso la sede del club, alla presenza del presidente Gianni Vrenna e del direttore generale Raffaele Vrenna. In Italia Maxi Lopez ha vestito le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese. “Crotone è la migliore scelta che potessi fare, è una piazza calorosa e ho sposato subito il progetto, si tratta di una Società seria, professionale e io sono molto carico e pronto a dare il massimo per questa maglia”, ha dichiarato l’argentino al sito ufficiale del club calabrese. “Abbiamo fatto un bel colpo, Maxi Lopez ci darà sicuramente una mano”, gli ha fatto eco il patron del Crotone.

La Reggina ufficializza Denis

German Gustavo Denis mancava dall’Italia dal 2016 quando vestì la maglia dell’Atalanta, poi le esperienze all’Independiente, al Lanus e all’Universitario. Alla Reggina il merito di averlo riportato nel Belpaese. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina – si legge in una nota del club – comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di German Gustavo Denis. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale”. Nato a Lomas de Zamora il 10 settembre del 1981, El Tanque in Italia ha militato nel Cesena, nel Napoli, nell’Udinese e infine nell’Atalanta. In azzurro Denis si fa apprezzare per l’innato spirito di sacrificio, unito ad un fiuto eccezionale per il gol. Ad Udine si conferma su livelli alti, prima della definitiva esplosione con la casacca dell’Atalanta. Sedici, quindici, tredici: sono le reti realizzare nelle tre stagioni in maglia nerazzurra.