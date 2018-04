Colpi di pistola contro un mini-market: "Atto di intimidazione"

Cinque colpi di pistola contro la vetrina di un mini-market: è successo nella serata di Pasqua a Vittuone, nell’hinterland milanese. A fare fuoco due uomini, in sella a uno scooter, casco integrale in testa, che hanno fatto perdere le proprie tracce. A gestire il negozio una famiglia di pakistani: fortunatamente non ci sono vittime nè feriti. La prima ipotesi al vaglio dei carabinieri di Milano, che indagano sull’accaduto, è quella dell’intimidazione