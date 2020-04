Prendi uno paghi tre. Faustino Asprilla in emergenza coronavirus propone una ‘grande offerta’. L’ex attaccante del Parma da qualche anno ha lanciato una propria marca di preservativi, “Condones Tino”, e visto il fatto che la gente è costretta a restare nelle proprie abitazione lancia l’idea.

“Me ne sono rimasti moltissimi in casa e vorrei che mi aiutaste a usarli, perchè per me sarebbe complicato usarli tutti – questo il il ‘promo’ -. Fare bambini, con questo virus in giro, non e’ il caso”. E scatta l’offerta: “Mi restano in magazzino 3.580.000 preservativi fino a quando non potremo riaprire la fabbrica e per aiutare la popolazione ne regalero’ uno per ogni acquisto di una scatola da tre”.