di Alisa Toaff



“Con tutte le anomalie politiche di questi giorni ci sorprendiamo che un presidente Rai decida da solo di fare una scelta di questo tipo senza interpellare il cda? Tutto ciò che è nazional-popolare deve andare sulla Rai, anche ‘Miss Italia’ che è un concorso di bellezza e ha un suo seguito. Percio è un programma che deve essere trasmesso dalle reti del servizio pubblico, come avviene per la Formula Uno e per Sanremo. Credo che in questo momento nel Paese ci siano questioni ben più gravi da risolvere, basta aprire i quotidiani, i social network o guardare la televisione per rendersi conto che la politica dovrebbe pensare ad altro”. E’ quanto sottolinea all’Adnkronos l’ex modella, conduttrice televisiva, attrice ed ex Miss Italia Martina Colombari, in merito alle polemiche politiche scaturite dalla decisione di trasmettere ‘Miss Italia’ sulla prima rete Rai.

