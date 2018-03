Cologno Monzese: fanno saltare in aria un Bancomat e rubano 60.000 euro: presi

Un boato, pochi secondi per raccogliere il bottino e la fuga: doveva essere il colpo perfetto, quello messo a punto da 4 pregiudicati a un Bancomat di viale Lombardia, a Cologno Monzese. Purtroppo per loro, ad attenderli c’erano i carabinieri. E’ successo nella notte: uno dei quattro ladri, un 43enne del luogo, era sotto pedinamento da parte dei militari della compagnia di Vimercate, che lo hanno visto unirsi ai 3 complici giunti a bordo di un camper nei pressi di via Perugino. Insospettiti, i carabinieri hanno chiesto rinforzi: in quel momento, l’esplosione.

I militari

hanno subito fermato due componenti della banda, mentre cercavano di far perdere le proprie tracce a bordo di un’auto rubata a Milano. Gli altri due complici sono stati arrestati pochi minuti dopo a bordo del camper, dove è stato ritrovato anche il bittono: 60.000 euro.

Scoperto e sequestrato altro materiale esplosivo artigianale, radio portatili, diversi telefoni cellulari e 150 chiodi “azzoppamuli”. Gli arrestati sono stati portati al carcere di Monza.