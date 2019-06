Urla, schiaffi e spintoni. La procura della repubblica di Termini Imerese ha delegato i carabinieri di eseguire un’ordinanza del gip nei confronti di sei insegnanti di un istituto comprensivo di Collesano ritenuti responsabili di numerosi e reiterati casi di maltrattamenti e condotte vessatorie, materiali e morali, nei confronti dei propri alunni bambini tra i 3 e i 6 anni.

In particolare il provvedimento del giudice ha previsto misure interdittive della sospensione dall’esercizio dell’insegnamento per dodici mesi a carico di 3 insegnanti e per nove mesi nei confronti degli altri 3. Le indagini condotte dalla locale stazione dei c arabinieri di Collesano sono scaturite a seguito di segnalazioni di alcuni genitori che avevano notato un comportamento diverso dei propri bambini. Le indagini effettuate nei mesi scorsi e le informazioni raccolte e successivamente confermate da alcuni genitori hanno consentito di documentare “ sistematici e pressoché quotidiani atti di maltrattamento fisico e psicologico da parte delle sei maestre in danno dei bambini frequentatori di tre classi della scuola dell’infanzia di Collesano”, questo scrivono gli inquirenti.