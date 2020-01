Ormai sappiamo quanto il mondo della moda sia in grado di farsi spazio anche in altri settori. Tra questi, quello sportivo e quello musicale sono da sempre spiccati in particolar modo, dato che la collaborazione con artisti e atleti è spesso riuscita a dare vita a capi che sono diventati dei veri e propri oggetti da collezione. In casi come questi, sono spesso i brand di scarpe ad avere la meglio, ideando dei modelli unici nel loro genere e dal forte impatto visivo, che rendono la scarpa un vero e proprio oggetto di design dalla forte personalità. Un esempio perfetto? L’incontro tra Nike e il celebre artista Travis Scott, in arte La Flame.

Quando musica e moda si incontrano

Non è la prima volta che Nike decide di affidarsi a Travis Scott, eclettico rapper americano dall’enorme successo, scoperto dalla star Kanye West. La prima collaborazione, infatti, ha dato vita alle Nike Air Force 1 “Cactus Jordan” dal look fortemente aggressive, caratterizzato dai materiali sulla tomaia in pelle e tessuto. La stampa riproduce il Cactus Jack, la sua personale nuova etichetta, con al suo fianco disegni astratti. La sneaker, inoltre, presenta una suola bianca, così come i lacci, e decorazioni laterali in metallo dorato.

La seconda scarpa nasce da una collaborazione in realtà presunta e avvolta nel mistero, che dovrebbe dare vita alle SB Dunk Low. Questo modello, infatti, è stato visto indossato dal rapper in un cortometraggio per il suo progetto Jackboys, prima compilation lanciata dalla Catctus Jack a fine dicembre. La calzatura presenterebbe diversi toni del grigio sulla tomaia. Sebbene non vi sia nulla di concreto e confermato per il momento, la notizia di una possibile nuova collaborazione con Nike per il 2020 ha ormai già preso piede sui social, specialmente tra i fans dell’artista.

Le Nike più vendute in Italia

La collaborazione con artisti del mondo della musica e non solo, d’altronde, ha dato vita ad alcuni dei modelli più ricercarti di Nike anche nel nostro paese. Si tratta, poi, del periodo giusto per cercare il modello che più desideriamo tra questi intramontabili, dato che in questo momento i saldi Nike si possono trovare su numerose piattaforme oltre che in negozio. Ma quali sono stati i modelli più venduti e ricercati nel nostro paese?

Sneakers Nike Air Max 90 Mars Landind

Partiamo subito da uno dei modelli più caratteristici del brand, creato nel 2014 in onore del 45° anniversario dello sbarco sulla Luna. La tomaia presenta la grafica lunare e la bandiera degli Stati Uniti sul tallone. Una scarpa particolare dedicata ai collezionisti più sfrenati.

Nike Air Max 1 Have a Nike Day

Interamente incentrata sullo slogan “Have a Nike Day”, la scarpa è caratterizzata da colori pastello e dettagli che riconducono proprio al motto, il quale è stato poi ripreso per una collezione di sneakers che hanno fatto la storia del brand, come le Air Max 1, Air Max 97 e Air Force 1.

Nike Air Force 1 Low Supreme x Comme des Garçons (2018)

Si tratta di una collezione più recente tra Nike e Supreme, alla quale ha partecipato anche Comme des Garçons, brand giapponese. Il colorway in questo caso è interamente nero con dettagli bianchi, ma è possibile anche trovare la sua versione opposta, interamente bianca e con i dettagli neri.

Le collaborazioni con grandi brand, designer e artisti sono da sempre uno dei motivi dell’enorme successo avuto da Nike nel nostro paese e non solo. Non ci resta quindi che aspettare, per vedere se i nuovi modelli pensati da Travis Scott saranno ancora in grado di stupirci.