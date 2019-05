Titolo: collaborazione lavoro



Azienda: arredocasa



Descrizione: tranne la volontà di intraprendere un lavoro di tipo manuale, creativo e artigianale. Attualmente siamo in una fase… per una crescita comune. Il laboratorio si trova in Busto Arsizio (VA) . Inizialmente il lavoro verrà svolto in orario pomeridiano…

Luogo: Busto Arsizio, Varese