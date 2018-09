Titolo: Collaboratore Tecnico Professionale laureato in Chimica o in CTF



Azienda: Gazzetta Ufficiale



Descrizione: personale Collaboratore Tecnico Professionale categoria D), laureato in Chimica o in Chimica e tecnologie farmaceutiche o titolo…. D), laureato in Chimica o in Chimica e tecnologie farmaceutiche o titolo equipollente, in ragione della durata prevista…

Luogo: Palermo