Cole Sprouse dal suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere stato arrestato a Santa Monica mentre stava protestando pacificamente.L’attore di Riverdale ha spiegato che non parlerà più di quello che gli è accaduto perché non vuole togliere attenzione ai leader del movimento Black Lives Matter.

“Un gruppo di manifestanti pacifici, me compreso, sono stati arrestati ieri a Santa Monica. Ci hanno dato l’opzione di andarcene e siamo stati informati che se non ci fossimo ritirati saremmo stati arrestati.

Quando molti di noi si sono girati per andarcene abbiamo trovato un’altra fila di poliziotti che bloccavano la strada. A quel punto hanno iniziato a bloccarci e hanno iniziato a legarci le mani con delle fascette.

Bisogna affermare che, come bianco etero e personaggio pubblico, le conseguenze istituzionali della mia detenzione non sono nulla in confronto a quelle degli altri manifestanti. – ha continuato Cole Sprouse – Questo è e sarà un momento in cui stare vicini agli altri man mano che la situazione si intensifica, fornendo supporto pacifico e facendo la cosa giusta. Questo è precisamente il momento di contemplare cosa significa essere un alleato. Spero che lo facciano anche altri nella mia posizione. Ho notato che ci sono telecamere che registrano all’interno degli incrociatori della polizia durante l’intero periodo di detenzione, spero che sia d’aiuto. Non parlerò più dell’argomento, poiché: non sono abbastanza esperto per farlo, non sono il portavoce del movimento e non voglio distogliere l’attenzione dai leader del # Movimento BLM”.