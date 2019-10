I Coldplay pubblicano un brevissimo video, anche piuttosto criptico, e il web impazzisce. È bastato che sugli account social (Instagram, Twitter e Facebook) della band britannica capitanata da Chris Martin comparisse un video di 15 secondi, dove sulla foto vintage di una piccola orchestra scorre una scritta con la data del “22 novembre 1919”, per far andare l’hashtag della band in vetta alle tendenze. I posto hanno raccolto in un’ora centinaia di migliaia di like su tutti i canali social. L’ipotesi più accreditata tra i commenti dei fan e degli addetti ai lavori è che il 22 novembre del 2019 esca un disco della band, in tempo per diventare una delle uscite ‘strenna’ del prossimo Natale.

