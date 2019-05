Maledetta primavera, addio ad un frutto su 4 nelle campagne italiane. Potrebbe essere questo, per Coldiretti, la conseguenza maggiore del maltempo che affligge il Paese rinviando la primavera. A correre il rischio ‘estinzione’ per l’ondata di pioggia, grandine e allagamenti che ha devastato le coltivazioni e ridotto le disponibilità dei primi raccolti nel carrello della spesa sopratutto fragole, ciliegie, nespole, albicocche, pere, meloni fino ai cocomeri. Bisognerà comunque attendere ancora qualche settimana, spiega la nota, per verificare come reagiranno le piante e quantificare l’esatta entità del danno.

