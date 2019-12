Matteo Salvini incassa il ‘coglioncino’ e rilancia. Il leader della Lega non ignora la gaffe commessa da Lucia Annunziata nell’intervista andata in onda nel pomeriggio di domenica. “Ci spiega perché si è messo il coglioncino… il maglioncino a collo alto?” ha chiesto la giornalista. Le parole di Annunziata sono diventate l’assist per decine di tweet sul tema. E anche Salvini, dal suo profilo, ci torna. “Vi ripropongo la mia intervista da Lucia Annunziata su Rai Tre, dove ho risposto anche alla curiosità sul motivo del maglioncino che indosso. Spoiler: fa freddo!” ha scritto il leader della Lega. Tutto finito? Macché. Il ‘coglioncino’ è rimasto nelle zone alte della classifica delle tendenze di Twitter e, in serata, l’ex ministro dell’Interno, tra emoticon sorridenti, è tornato sull’argomento. Un altro tweet, stavolta con tanto di video e grafica eloquente. “Di fronte al ‘#coglioncino’ di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio… maglioncino” ha scritto Salvini.

