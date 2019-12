Coez al Rock in Roma 2020: la data e i biglietti per il nuovo concerto del cantautore romano nell’ambito del festival estivo della Capitale.

Coez ha annunciato una nuova data a Roma. E non si tratta di un concerto qualunque. L’artista capitolino torna infatti al Rock in Roma, stessa kermesse che nel 2018 gli ha permesso di certificare il proprio successo, raggiungendo l’apice della promozione dell’album Faccio un casino.

Quel concerto fu un grande successo, con tanto di record di biglietti venduti da un artista italiano nella rassegna (33mila). E ora, a due anni di distanza, Coez torna sul ‘luogo del delitto’ per un nuovo grandissimo appuntamento. Ecco tutti i dettagli su questo concerto.

Coez in concerto al Rock in Roma 2020: data e biglietti

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario per tutti i fan del cantautore e rapper romano è quella dell’11 luglio. La location è ancora una volta l’Ippodromo delle Capannelle.

I biglietti per questo nuovo appuntamento dal vivo del cantautore di Domenica sono in vendita dal 6 dicembre sul circuito TicketOne. Ancora non è stato chiarito se l’evento del Rock in Roma sarà l’unico dell’estate di Coez o se sarà un appuntamento all’interno di un tour più imponente.

Di seguito il post con l’annuncio del concerto:

Coez a Londra: nuovo album in arrivo?

Nel mese di dicembre Coez si è recato a Londra per registrare nuova musica negli studi più famosi del mondo, quelli di Abbey Road. Ricordiamo che l’ultimo lavoro sulla lunga distanza dell’artista, È sempre bello, risale solo alla primavera del 2019, ed è stato trascinato al successo da singoli come la title track, Domenica e La tua canzone.

Probabile che la pubblicazione di un nuovo album possa arrivare non prima dell’estate del 2020, magari in concomitanza con un nuovo tour.



