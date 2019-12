Dopo le 11 date di ‘È sempre bello in tour’, il progetto live prodotto da Vivo Concerti, che ha portato l’inconfondibile crossover del cantautore sui palchi dei palazzetti più importanti d’Italia, anticipato da tre anteprime al Palazzo dello Sport di Roma, Coez torna al Rock in Roma per una nuova data, l’11 luglio 2020. Una nuova avventura live per Coez, che arriva dopo un tour invernale che ha fatto tappa nei più importanti palazzetti italiani, partendo dal palco-culto dell’Arena di Verona e toccando Torino, Ancona e Milano con un incredibile sold out al Mediolanum Forum, Livorno, Firenze, Bologna, nuovamente Milano per una seconda data, e poi ancora Catania, Napoli e Bari.

