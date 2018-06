Dopo l’enorme di successo di Faccio un casino, Coez è pronto a ritornare sui più grandi palchi d’Italia per un nuovo tour estivo.

L’estate, stagione del caldo, del divertimento e della musica. E ai tanti appuntamenti estivi dell’estate musicale italiana si è aggiunto anche il Faccio un casino Tour Estate 2018 di Coez, musicista salernitano salito alla ribalta con il suo album Faccio un casino, e che ha saputo imporsi nella scena indie italiana come uno degli artisti più originali e interessanti.

Le date del Faccio un casino Tour Estate 2018 di Coez

Si parte a giugno da Padova, per arrivare a Lecce, location della data conclusiva del tour (18/08). Con molta probabilità, tuttavia, potrebbero aggiungersi altri appuntamenti fino a settembre. Proprio nel vivo del tour Coez si esibirà anche al Rock in Roma, il 7 luglio, nonché ad altri festival in giro per il Bel Paese. Ecco tutte le date del tour:

22/06 Padova – Sherwood Festival

29/06 Napoli – Noisy Naples Fest 2018

07/07 Roma – Rock in Roma

13/07 Milano – Carroponte

18/07 Carpi (MO) – Carpi Summer Fest

19/07 Collegno (TO) – Flowers Festival

21/07 Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

25/07 Genova – GoaBoa

28/07 Palermo – Velodromo

03/08 Pescara – Porto Turistico

12/08 Follonica (GR) – Follonica Summer Festival

18/08 Lecce – Piazza Libertini

Il successo di Coez

Un successo, il suo, che risulta evidente dai dati. Basti pensare al tour invernale, con 28 sold out collezionati su 28 date live, un piccolo record personale ma che non lascia alcun dubbio sulla risposta del pubblico di Coez. Insomma, ovunque vada il cantante fa danni, per dirla in un gergo che a lui potrebbe essere famigliare.

Stesso discorso, infatti, per i Wind Music Awards: un Coez che domina la seconda serata, portandosi a casa numerosi premi e riconoscimenti: WMA per il live, per i singoli La musica non c’è e Le luci della città e ovviamente per il disco Faccioun casino. In più, un premio speciale PMI, ovvero produttori musicali indipendenti. Già, perché per chi non lo sapesse, dietro al suo quarto lavoro in studio non c’è nessuna major o grande produttore, ma solo un ragazzo che spacca. Eccome.

