Coez è l’artista italiano scelto per l’arrivo nel nostro paese degli Spotify Singles, un format che all’estero ha già avuto molto successo.

Spotify Singles sbarca finalmente in Italia, e sceglie Coez come primo artista a lanciare musica con questo format. Si tratta di un’iniziativa che già da diversi anni il colosso dello streaming ha lanciato nel resto del mondo, con grandissimo successo, e che arriva nel 2020 anche nel nostro paese, pronto a cambiare ancora una volta le abitudini di ascolto degli appassionati di musica.

Ecco tutti i dettagli sul primo Spotify Single firmato da Coez, con all’interno due brani molto speciali.

Spotify Singles: Coez è il primo artista italiano

Che cosa sono gli Spotify Singles? Dei format originali, creati dalla piattaforma di streaming più famosa al mondo, che vedono alcuni grandi protagonisti della musica mondiale cimentarsi con una rivisitazione speciale di un loro successo e con una cover di un brano di particolare importanza per la loro vita.

Non a caso, la scelta di Coez è ricaduta su una versione piano e voce di La tua canzone e nella sua interpretazione della celebre Via di Claudio Baglioni. Entrambe le tracce sono state registrate nello Studio 2 degli Abbey Road Studios di Londra. Non proprio un luogo qualunque…



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/coezofficial

Coez su Instagram annuncia gli Spotify Singles

Attraverso un post su Instagram, Coez ha annunciato l’arrivo di questo nuovo format con queste parole: “Sono venuto a conoscenza degli Spotify Singles grazie a un pezzo di Mac Miller. All’estero è un format che ha qualche anno ma in Italia non era ancora stato fatto da nessuno. Ho il piacere di annunciare che il primo ad averli fatti sono proprio io“.

Un grande onore per il cantautore nativo di Nocera Inferiore, che nel corso dell’ultimo anno ha conquistato quattro dischi di platino e oltre 65 milioni di stream con È sempre bello ed ha ultimamente duettato con Gianna Nannini.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/coezofficial