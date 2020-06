E’ arrivata questa mattina nelle acque della Francia la balenottera Codamozza, il cetaceo con la coda amputata che sta interessando la comunità scientifica per la sua capacità di sopravvivenza. Codamozza è stata avvistata poco prima delle nove a Beaulieu-sur-Mer, pochi chilometri a est di Nizza: si trovava a 65 metri dalla costa. Ieri pomeriggio, per alcune ore, la balena era stata seguita dalla Capitaneria di Porto di Sanremo nel suo percorso diretto verso il mare francese.

Il lungo viaggio di Codamozza, la balenottera ferita è nello Stretto di Messina in riproduzione….



Nell’ultimo anno Codamozza si è spostata in tutto il Mediterraneo, dalla Spagna alla Siria e poi sino all’Italia, dove è stata avvistata prima in Sicilia e poi in Liguria. Ieri mattina la balena è stata avvistata ad Alassio dalla Guardia costiera e monitorata da un gommone di biologi e naturalisti de I delfini del Ponente, progetto di ricerca della cooperativa Costa Balenae di Imperia che si occupa di ricerca e monitoraggio dei cetacei nel ponente ligure.



I ricercatori a bordo sono riusciti a scattare diverse immagini di Codamozza e monitorare il suo comportamento: i tempi di immersione oscillano tra i 4 e i 6 minuti, quelli di emersione tra i 2 e i 3 minuti al massimo. Il gommone de I delfini del Ponente ha quindi interrotto il monitoraggio quando la balena è stata seguita dalla Capitaneria di Porto di Imperia con a bordo dei ricercatori dell’Istituto Tethys. La Capitaneria di Porto precisa che l’attività di monitoraggio del cetaceo avviene all’interno di uscite già previste dalle motovedette, e ha lo scopo di assicurare la tutela della balena ma anche la sicurezza della navigazione delle imbarcazioni.



Foto di Elena Fontanesi dell’associazione I Delfini del Ponente, progetto di ricerca della cooperativa Costa Balenae di Imperia

Si ritiene infatti che la balenottera abbia perso la coda nello scontro con un’elica di una nave fra l’agosto e il settembre dell’anno scorso. La balena, della quale non si conosce il sesso, è molto magra, probabilmente perché non riesce a immergersi per raggiungere i banchi di plancton di cui si nutre.





