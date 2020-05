“Milano in testa alla classifica delle città dove si stanno registrando i maggiori rincari dei prezzi nella fase 2 del Coronavirus”. Lo afferma il Codacons, che sta ricevendo numerose proteste dei consumatori che segnalano ingiustificati incrementi di prezzi e tariffe. “Dopo la sorpresa dei bar che hanno aumentato i prezzi di caffè e cappuccino, ora a Milano è il turno dei parrucchieri, molti dei quali con la riapertura degli esercizi hanno applicato rincari al pubblico – spiega il Codacons – Stiamo ricevendo segnalazioni di aumenti per il taglio (sia uomo che donna), messe in piega, shampoo, tinte, e trattamenti vari, con variazioni dei listini mediamente del +25% rispetto al periodo pre-Covid. Ma ci sono anche casi di rincari che superano il +60%“.

Fonte