Coco Rebecca Edogamhe oggi ha debuttato come attrice protagonista nella serie tv Summertime (disponibile su Netflix) scrivendo a sua insaputa una pagina indelebile nel mondo della recitazione.

Come il suo cognome ci suggerisce, infatti, Edogamhe – nata a Bologna 18 anni fa – ha origini africane e nessuna produzione italiana aveva mai affidato (fino ad ora) il ruolo della protagonista ad un’attrice afrodiscendente.

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, Coco Rebecca ha così commentato:

“Per me è una cosa veramente importante perché è la rappresentazione della normalità. Adesso ho un po’ di paura perché posso immaginare alcuni dei commenti quando uscirà la serie, ma siamo tutti diversi ed è giusto che vengano rappresentate quelle realtà che normalmente non hanno una voce. Dopo ‘Summertime‘ spero vivamente che a molti più attori di colore o comunque di origine diversa venga dato maggiore spazio. Questa è la normalità che deve essere rappresentata, e secondo me è molto importante”.