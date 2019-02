La Coca Cola ha lanciato il concorso Future Legend dedicato ai giovani talenti della musica: ecco in cosa consiste.

È arrivato il momento della Coca Cola Future Legend, una vera e propria music battle lanciata dalla nota azienda americana della bevanda più amata al mondo. Si tratta di un concorso per scoprire i giovani talenti che diventeranno leggende della musica pop, rap, soul e trap un domani.

Si tratta di un evento speciale che coinvolgerà anche quattro talent d’eccezione: Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Ecco tutti i dettagli.

Irama

Coca Cola Future Legend: cos’è

A presentare il progetto ci ha pensato Viviana Manera, Marketing Manager Coca Cola Italia, che ha raccontato come la mission di Coca Cola sia quella di intercettare le novità, con uno sguardo costantemente rivolto al futuro.

Proprio per questo l’azienda vuole provare a mettere la musica nelle mani dei giovani, che sono il futuro, dando loro la possibilità di far conoscere il proprio talento. Un’iniziativa davvero interessante.

Coca Cola Future Legend: i concorrenti

Il progetto ha già preso il via il 17 dicembre con la candidatura delle giovani promesse. Dopo una prima scrematura, fatta da una giuria di qualità, è stato il momento di una seconda selezione che ha coinvolto il pubblico e i 4 talento scelti come coach.

Chi sono questi ultimi? Quattro nomi davvero grandi: Irama per il pop, Emis Killa per il rap, Annalisa per il soul e Charlie Charles per la trap. Infine, i 12 talenti più votati si affronteranno ufficialmente nella music battle, suddivisi in 4 squadre.

La squadra pop è composta da Edoardo, Margot e Osso. La squadra soul è composta da Adriana, Eddie Brock e Mikesueg. La squadra rap è composta da Blackknote, Mathis e True Skill. La squara trap è composta da Jbarton, Madblow e Paul Noire.

La sfida è iniziata. Chi saranno le quattro leggende della musica del futuro? Lo scopriremo tra poco.

Ecco il video riassuntivo con i finalisti del Coca Cola Future Legend: