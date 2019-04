“All’Infn 5 espulsi a settimana”

La Legge Madia da un anno e mezzo offre la possibilità ai ventun enti di ricerca italiani di assumere i rispettivi 7-8 mila precari (su una platea di trentunmila) con almeno tre anni di anzianità. Gli enti, però, non li assumono. Il viceministro con delegacontinua a firmare accordi che vincolano alle stabilizzazioni i denari pubblici girati, ma i ricercatori restano precari e in alcuni casi – segnatamente l’Infn, l’Istituto nazionale di Fisica nucleare con due Nobel in quattro stagioni, e il Consiglio nazionale delle ricerche, il più grande ente di ricerca italiano – restano a casa. La questione è che i ricercatori non assunti rischiano di superare i trentasei mesi di lavoro a tempo determinato: oltre quella soglia l’Unione europea è pronta a multare, chiedere assunzioni tout court. E allora gli istituti si liberano del problema non rinnovando il contratto.

Il sindacato Cobas, comparto ricerca, conta all’Infn cinque espulsi a settimana. I Precari uniti, sigla più recente e tutta interna, raccontano che cosa accade nell’Istituto che nel 2012 ha partecipato alla scoperta del bosone di Higgs e nel 2016 a quella sulle onde gravitazionali. “Dietro questa produttività di eccellenza”, sostengono, “non c’è solo il genio italico, ma pratiche di utilizzo dei lavoratori da sfruttamento”.



Un tipo di sfruttamento da Epr è l’uso sempre più spinto di contratti di collaborazione a progetto, normalmente definiti assegni di ricerca. Sono rapporti di lavoro flessibilissimi con la particolarità di essere esenti Irpef: prevedono scarsi contributi previdenziali e un importo minimo inferiore anche del 30 per cento rispetto ai contratti di lavoro subordinato. Per l’assegnista non esistono tredicesime né contributi familiari.

Su duemila dipendentI, l’Infn conta ottocento fra ricercatori e tecnologi. Di questi, 180 sono a tempo determinato (ultimi dati disponibili). Gli assegni di ricerca sono 331 (288 erogati direttamente dall’Istituto e 43 cofinanziati con le università). E poi esistono, non meglio contate, le molte posizioni da ricercatore RtdA. L’Infn ha deciso di ignorare la novità principale introdotta dalla Legge Madia: l’equiparazione del servizio reso con gli assegni di ricerca a quello dei contratti a tempo determinato. Con questa strategia lo scorso luglio il Consiglio direttivo ha assunto 76 fra tecnologi e ricercatori rigettando le domande di altri 56. Sono partiti diversi ricorsi al Tar del Lazio e negli ultimi due mesi, raccontano i Precari uniti Infn, in quattro occasioni il Tribunale amministrativo ha dato ragione ai ricercatori, in quattro occasioni all’ente. Il ministero dell’Istruzione, va ricordato, ha vincolato 15,7 milioni di euro del Fondo di finanziamento ordinario destinato all’istituto proprio alle stabilizzazioni. Che, tuttavia, non arrivano. “Per i cinquantasei esclusi servirebbero 2,8 milioni”. L’Istituto di Fisica nucleare non ha neppure avviato – altra possibilità prevista dalla Legge Madia – concorsi riservati per assegnisti di ricerca.



La dirigenza dell’Infn, ultima decisione, non rinnova più i contratti dei “tempi determinati” oltre il trentacinquesimo mese di anzianità, proprio per non avere l’obbligo di stabilizzarli. “I precari storici diventano ora precari usa e getta”, dice Natalia Di Marco, portavoce dei ricercatori sindacalizzati. “Dopo aver formato per un paio di decenni giovani, brillanti fisici alla nostra illustre scuola, saremo buttati fuori in tempo per non essere assunti”. Il presidente dell’Ente, Ferdinando Ferroni, in scadenza di mandato, ha sempre risposto: “Non abbiamo soldi sufficienti”. E ha rimandato alle prossime sentenze del Consiglio di Stato ulteriori decisioni.



La nuova protesta al Cnr

Sul fronte Consiglio nazionale delle ricerche – questioni simili, ma i numeri dei precari qui salgono a mille – domani si registra un Cda in Piazzale Aldo Moro. Sarà affiancato dall’abituale contestazione. Con 700 ricercatori e tecnologi in graduatoria, il Cnr ha deciso – delibera 59 – duecentootto assunzioni “per scorrimento” (190 ricercatori e 208 tecnologi) per tutto il 2019, da dilazionare in due tranche. Anche in questo caso, segnalano i Precari uniti dell’ente, ci sono lavoratori con contratti atipici esclusi dai concorsi. “È evidente il progetto amministrativo: ripianare i conti del Cnr a dispetto dei precari storici”. In questo caso la struttura, a fronte delle indicazioni sia del Governo Gentiloni che di quello in carica, non intende spendere gli ultimi 34,5 milioni previsti proprio per le assunzioni. Sessantun milioni li ha impiegati per le 1.350 assunzioni nel 2018. Ancora, diversi ricercatori del Cnr nel 2019 sono stati lasciati a casa a fine contratto: niente rinnovo. Altri 250 sono destinati, senza interventi, alla stessa sorte nel corso dell’anno. “Un terzo del personale avente diritto rischia di perdere il posto di lavoro, altroché stabilizzazioni”.