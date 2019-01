Sono state le telecamere di sicurezza a portare gli agenti della polizia Locale al pirata della strada che all’alba dello scorso 7 gennaio in Corso Italia ha ha travolto e ucciso, Nereo Gino Murari, il clochard 73enne.

Si tratta di una donna di 56 anni, R.D.L. A seguito dell’incidente con fuga ed omissione di soccorso sono iniziate, da parte degli agenti, delle complesse indagini di Polizia Giudiziaria. Partendo dall’analisi approfondita di un filmato acquisito nelle ore immediatamente successive e attraverso un’attività di ricerca, è stato possibile ricostruire l’intero percorso effettuato dall’investitrice a bordo di una Smart scura che quelal mattina mentre andava al lavoro in via Veneto, ha travolto l’uomo per poi darsi alla fuga.

Già martedì sera è stata fermata e accompagnata negli uffici del comando generale: ora dovrà rispondere di omicidio stradale.

Intanto la morte del clochard aveva addolorato in quartiere in cui viveva da tempo: aveva lavorato come carpentiere in giro per il mondo dall’ Arabia Saudita, Germania, Iran, Libia, Russia, Somalia. Poi, dal 1998, la vita in strada, a Roma, prima nei giardini di piazza Mazzini, poi in una tenda a Corso d’Italia con l’inseparabile cagnolina Lilla. Amante dei libri, gentile e sempre sorridente.

Una presenza molto amata da tutti i residenti del quartiere che subito dopo l’incidente si sono mobilitati soprattutto per trovare una nuova a casa per Lilla, il meticcio che viveva in simbiosi con Nereo fino a vegliare il corpo senza vita rimasto sul selciato dopo il terribile impatto. Fiori e bigliettini sul luogo dell’incidente, una preghiera per salutare il clochard venuto dal Nord e che non ne voleva sapere di lasciare Roma

Ieri, nelle primissime ore del mattino, si è proceduto al fermo di una persona di sesso femminile di 56 anni, di nazionalità italiana, in possesso di una Smart di colore nero, nei confronti della quale sussistevano dei fondati indizi di colpevolezza.

La donna è stata accompagnata al Gruppo Parioli e a seguito dell’interrogatorio condotto dal Sost. Proc. Dott. G.B. Bertolini, che ha diretto le indagini fin dall’inizio, venivano contestati alla signora R.D.L. gli artt. 589 bis/ter c,p, e 189 C.d.S relativi al reato di omicidio stradale, con fuga ed omissione di soccorso.