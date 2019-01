Clochard carbonizzato vivo a Santa Maria di Zevio, servizi sociali ai ragazzi. Il 13 dicembre 2017 due minorenni diedero fuoco alla Bravo in cui viveva Ahmed Fdil “per noia”, come aveva dichiarato il più piccolo dei due, allora tredicenne. Con il 17enne, i due lanciarono all’interno della vettura dove viveva l’uomo alcuni pezzi di carta incendiati, un gesto che fece prender fuoco all’auto del senzatetto. Oggi il tribunale dei minori di Venezia ha stabilito una sospensione della pena che farà sì che, se il tredicenne non era imputabile, il 17enne continuerà ad essere affidato ai servizi sociali per i prossimi tre anni. Se il comportamento del giovane sarà ineccepibile, allora la pena sarà estinta.

