Qualche giorno fa Francesco Sarcina intervistato da Il Corriere della Sera ha confessato che sua moglie Clizia Incorvaia l’ha tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio.

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque.

E’ avvenuto una o due settimane dopo la crisi di novembre. Però, lei me l’ha confessato a Pasqua. Nel mezzo, avevo provato a ricucire. Per me, ricostruire la famiglia era un atto di fede. Sentivo che mi nascondeva qualcosa. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Ora, la pubblicità ha riaperto la ferita. No, non ne ho parlato con Riccardo e lui neanche mi ha più cercato.”