Lo scorso luglio Francesco Sarcina ha rivelato che la moglie Clizia Incorvaia lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio. La donna ieri sera era ospite a Live Non è la d’Urso ed ha spiegato che quando ha baciato Scamarcio non stava già più con Sarcina.

Clizia Incorvaia ha anche fatto delle dichiarazioni scottanti sull’ex marito. Stando a quello che ha dichiarato l’ospite di Barbara, Sarcina avrebbe chiesto foto “particolari” in chat a diverse donne.

“Sono qui perché ho subito un processo ingiusto. Fino ad oggi non sono intervenuta per tutelare mia figlia. Adesso però sono stanca e devo parlare e raccontare la verità. Ho vissuto con il mio ex marito due anni pesantissimi, di violenza psicologica, di attacchi di panico. Due anni in cui stavo a casa da sola, con nostra figlia Nina, mentre lui usciva tutte le sere per presunte cene di lavoro e si ritirava alle sei di mattina.

Mi sono arrivate un sacco di segnalazioni, lui chattava con tutte le donne possibili chiedendo del materiale p*********co. Ho trovato chat con altre dopo il primo mese che uscivamo insieme, sono stata per tutto questo tempo con un bluff. […] Lui è un egocentrico maschilista. Io ho colpito nel suo orgoglio di maschio.”

Qualcosa mi dice che questa storia non finisce qui…



Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso – i video.

La dura critica di Clizia Incorvaia all’ex marito durante l’esclusiva di Live #noneladurso pic.twitter.com/WWXl7rrBnU — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 13, 2019