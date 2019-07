Francesco Sarcina in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha rivelato che sua moglie Clizia Incorvaia l’ha tradito con Riccardo Scamarcio.

E’ avvenuto una o due settimane dopo la crisi di novembre. Però, lei me l’ha confessato a Pasqua. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Ora, la pubblicità ha riaperto la ferita. No, non ne ho parlato con Riccardo e lui neanche mi ha più cercato.”

Clizia ha replicato negando le corna, ma poco dopo ha cancellato la storia.

“Ragazzi cari, mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Non ho tradito il padre di mia figlia, mai. L’ho sempre amato e rispettato. – ha scritto Clizia Incorvaia – Apprezzo e ringrazio chi mi protegge. Detto ciò chi va protetta è mia figlia Nina. E un vero genitore dovrebbe ponderare ciò, senza saziarsi del proprio ego”.

Adesso sul settimanale Oggi arriva una testimonianza choc di una fonte vicina a Riccardo Scamarcio.

“Non sta né in cielo né in terra. Inventata di sana pianta da Clizia Incorvaia. Ho incontrato Riccardo qualche giorno fa. Sulla questione ‘corna’, mi ha liquidato con queste parole: “Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare. È stata lei, a causa della sua gelosia patologica, a creare tutto questo casino rivelando a Francesco una passione che tra me e lei non si è mai consumata. Se la sua intenzione era quella di uccidere per sempre un’amicizia devo dire che non avrebbe potuto trovare modo migliore per farlo“