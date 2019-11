“Non c’è tempo da perdere”

– Cortei, presidi ed eventi in almeno 139 comuni italiani per il quarto appuntamento mondiale dei Fridays For Future, lo sciopero per il clima che ha coagulato ad ogni latitudine giovani e non solo, con l’obiettivo di salvare il pianeta dagli sconvoglimenti indotti dal clima che cambia. E se per la prima volta non vi ha partecipato Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese che i Friday For Future li ha lanciati, nelle piazze italiani assieme ai giovani ambientalisti ci sono anche i “pesci azzurri”, ovvero quei cittadini che adesriscono al movimento delle 6000sardine nato da quattro giovani bolognesi poche settimane fa. Un movimento che si è diffuso a macchia di leopardo come risposta ae che ha come obiettivo quello di “riappropriarsi della politica” dicono i fondatori. La stessa politica con la P maiuscola che invocano anche i giovani ispirati da, “perché servono immediate strategie per ridurre le emissioni ed arginare così gli effetti del surriscaldamento che ci sta rubando il futuro”. Come FFF chiedono ai governi risposte immediate per affrontare l’emergenza climatica. Un’unione che in molti casi “esisteva anche prima – raccontano da FridaysForFuture Roma – perché molte delle persone che scioperavano per il clima si sono poi ritrovate in piazza a far sentire la loro voce strette fra le altre sardine”.

“Vi chiedete perchè siamo qui, per la quarta volta in un anno e dopo altri tre scioperi globali, con i quali abbiamo invaso centinaia di piazze in tutto il mondo. E noi vi rispondiamo come sempre: perché non avete agito? Voi, uomini e donne delle istituzioni, cosa state aspettando? Sapete come noi che non c’è tempo da perdere!”. Comincia così il comunicato di Fridays For Future Italia. “Scendiamo in piazza per la quarta volta in un anno nel giorno del Black Friday – prosegue la nota – Lo striscione di testa recita non a caso ‘Block Friday’, perché vogliamo sostituire quella che è la giornata mondiale del consumo con una giornata di protesta. I grandi marchi concedono sconti sui beni di consumo per incoraggiarci a comprare, ma noi non vogliamo contribuire ad alimentare questo modello insostenibile”. “Se siamo in queste piazze del mondo è anche per manifestare in vista della COP25 di Madrid e per denunciare l’attendismo dei governi di tutto il mondo”, aggiunge la nota. FFF Italia chiede “un Decreto Clima che sia all’altezza della catastrofe climatica in cui ci troviamo. Non ci accontentiamo della proposta di facciata con risorse irrisorie che il Governo ha recentemente promosso”. Queste, in dettaglio, le richieste: “il taglio da parte dello Stato ai 19 miliardi di sussidi dannosi per l’ambiente; lo stop all’estrattivismo feroce che devasta il pianeta e di arrestare il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia; lo stop alla produzione e vendita di armi; un PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’energia e il Clima) che preveda finanziamenti ingenti per le azioni di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, a partire dalla decarbonizzazione totale entro il 2025; una soluzione al dramma dell’Ilva che si basi sulla riconversione ecologica della fabbrica; misure idonee di prevenzione e intervento rispetto ai disastri climatici che stanno avvenendo in Italia”.

Roma

“Siamo sull’orlo della crisi climatica”. E’ questo il messaggio dei giovani in piazza anche a Roma per il quarto sciopero globale per il clima. Il punto di partenza è piazza della Repubblica dove i ragazzi delle varie scuole e università si sono riuniti. Prima sembrava una partecipazione al di sotto delle aspettative. Poi, pian piano, la piazza si è riempita con i numeri che crescono a vista d’occhio. Arrivano cantando “siamo tutti ambientalisti e antifascisti” e con gli slogan più vari scritti sui cartelli: “Di questo passo le uniche stagioni che vedremo saranno quelle di Netflix”, “Atac si always late but climate change not” e ancora “meno carbonio, più carbonara”, “se volete invecchiare datevi da fare”. Una studentessa ai microfoni di diregiovani.It racconto di essere scesa in piazza per il suo futuro: “Vogliamo continuare a vivere, vogliamo farci sentire prima che sia troppo tardi”. Tommaso studente del Virgilio è d’accordo con lei: “Oggi sono qui perchè c’è bisogno di un cambiamento radicale. È fondamentale attuare una rivoluzione verde”.

Palermo

In piazza ci sono anche gli studenti delle scuole che aderiscono a “Si Resti, arrinesci” (Se resti, riesci, ti realizzi), movimento che porta avanti una campagna regionale che ha l’obiettivo di fermare l’emigrazione giovanile forzata dalla Sicilia. “Proteggiamo la nostra terra – Si Resti, arrinesci”, è il messaggio che campeggia sullo striscione. La volontà, viene spiegato, “è tradurre sul piano territoriale le istanze relative alla difesa dell’ambiente e della salute, portando sotto le luci dei riflettori le criticità in cui versa la Sicilia. Difendere l’ecosistema planetario a partire dalla difesa delle risorse naturali della nostra Isola; difendere il futuro dell’umanita’ intera a partire dalla salute della popolazione che vive in Sicilia”.

Bologna

“Ci stiamo riprendendo tutto, siamo ‘unstoppable’, infermabili”. Nel giorno del Black Friday, gli studenti che lottano per il clima scendono in piazza al grido di “block friday”. Invece che inseguire le offerte di Amazon, loro vogliono “salvare l’Amazzonia”. “Another world is possibile”, cantano in coro saltando mentre partono da piazza xx settembre, luogo di ritrovo del corteo. I ragazzi si contano, sono almeno 2.000. Sfilano lungo i viali, passando per la stazione. Centinaia, come ormai da tradizione, i cartelli attraverso i quali i ragazzi gridano di volersi “riprendere il futuro”, di “cambiare il sistema non il clima”, e ricordano che il pianeta è uno solo, e se i consumi e l’inquinamento continueranno di questo passo, “the end is near”, la fine sarà vicina. Altri usano l’ironia per dire che con questo riscaldamento globale “ci state scaldando le birre”. Il corteo è sfilato, rumorosamente, tra cori, canzoni e balli. Su viale Pietramellara il grido è “se ci bloccano il futuro noi blocchiamo la città”.

Milano

Sono circa 20mila per gli organizzatori, molti meno per le forze dell’ordine, gli studenti in piazza per il clima. Questa volta la protesta per il clima si incrocia a quella contro il consumismo, che giunge al suo apice proprio oggi, nel Black Friday, e incontra il movimento delle sardine, con i primi cartelli del nuovo movimento che si mescolano a quelli per l’ambiente. Così oggi la protesta diventa un ‘Block Friday’: “A pochi giorni dalla Cop25 di Madrid i giovani di tutto il mondo tornano a far sentire la propria voce per salvare il futuro del nostro pianeta. Il prezzo del Black Friday – dicono gli organizzatori, che avevano invitato i partecipanti a portare un pacco in corteo – lo paga il pianeta!”. Contro la giornata di sconti, i ragazzi l’altro giorno avevano anche organizzato un Flash mob ad Amazon, spiegando che il Black Friday ha dei costi, soprattutto a livello di sprechi: “Un’inchiesta della CGT, principale sindacato francese, ha rivelato come nell’arco di tre mesi – dicono i ragazzi – Amazon avrebbe distrutto un milione di prodotti invenduti nella sola Francia. Questo significa che a livello mondiale saremmo di fronte ad uno spreco di risorse incalcolabile e che non può assolutamente passare inosservata”.

Napoli

Emergenze territoriali come Bagnoli e terra dei fuochi si sommano a quelli più generali come i cambiamenti climatici nel pianeta e animano il corteo di giovani, studenti ed attivisti di FFF a Napoli. Ed è proprio nel cuore di un’emergenza di Napoli, quella della zona orientale, che la manifestazione entrerà nel vivo con un presidio e un blocco simbolico dell’area. Il dito è puntato sulla multinazionale Q8 con i suoi depositi di carburante e, come spiega alla dire gennaro piccirillo membro di FFF Napoli, i suoi “depositi di rifiuti”. Tra le voci di una piazza gremita da centinaia di persone quelle di ciro ed annalisa, liceali che rivendicano le ragioni della loro presenza oggi: sensibilizzare non solo altri coetanei ma, soprattutto, i politici perchè sono loro che alla fine “prendono le decisioni per tutti”. A manifestare anche padre alex zanotelli, felice che i “giovani si siano riappropriati delle piazze con una connotazione politica”. Un fenomeno che come quello delle sardine “deve essere visto positivamente. È bello – sostiene il religioso comboniano – che i giovani siano qui e che abbiano capito che la vita non è solo facebook e instagram”.

Bari

Studenti di Bari e provincia, tremila per gli organizzatori, hanno sfilato nel centro di Bari. In conclusione, un’assemblea all’Università. In testa al corteo, lo striscione ‘Cambiamo il sistema, non il clima!’ per chiedere “ai governi mondiali azioni concrete per fermare il cambiamento climatico che distrugge il patrimonio culturale ed artistico e provoca sconvolgimenti economici e sociali”. “Cura dell’ambiente – dice Carolina Velati di ‘Zona Franka’ – significa curare le comunità che ci vivono. Non possiamo vivere un miglioramento delle condizioni di vita ad appannaggio di pochi. Le transizioni ecologiche delle fabbriche, come ex Ilva a Taranto e Bosch a Bari, sono necessarie ma non possono essere motivo per licenziare migliaia di lavoratori”. Gli studenti baresi chiedono poi investimenti sul trasporto pubblico e sull’edilizia scolastica: “La maggior parte delle scuole pugliesi – dicono – non è in sicurezza, molte hanno ancora amianto all’interno”.

Taranto

Al grido “Taranto libera” cittadini, studenti, attivisti di comitati e associazioni, anche operai del Siderurgico aderenti all’Usb, hanno dato vita al corteo dedicato a “Ilva Climate monster”. Il presidio di questa mattina alla portineria d’ingresso degli operai dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal ha fatto registrare qualche momento di tensione: “Non entrate, ci stanno ammazzando”, hanno detto i manifestanti agli operai che si recavano al lavoro davanti alla portineria D. Lo sciopero indetto dall’Usb coincide con lo sciopero per il clima e al presidio hanno partecipato anche attivisti di Fridays For Future Taranto. “Vergognatevi”, hanno urlato ai lavoratori che smarcavano il badge alcuni manifestanti, che hanno poi diffuso un video sui social. C’è chi ha chiamato gli operai “burattini” e “pecore”, mentre il coordinatore provinciale Usb, Francesco Rizzo, ha detto che l’intento non era “forzare” le persone, “che possono entrare tranquillamente, ma faranno i conti con la propria coscienza”. Momenti di tensione durante la protesta. “Dovete avere un po’ di coraggio”, ha detto la portavoce di un comitato ai lavoratori. In mattinata anche un corteo di Fridays For Future, dall’Arsenale a piazza della Vittoria per un dibattito su salute e lavoro. La mobilitazione ambientalista è proseguita con la marcia per le vie del centro di Taranto. Sono stati mostrati cartelloni con le scritte “Ilva is a killer”, “Cittadini e operai uniti per la chiusura e la riconversione”, “Basta guadagnare sulle nostre vite”. Al termine del corteo, per il quale sono giunte associazioni da diverse parti d’Italia, anche un dibattito sui temi ambientali e sull’emergenza Taranto.

Torino

Sono tre i cortei a Torino per il quarto sciopero globale per il clima di Fridays For Future, il movimento di Greta Thunberg. Partiti da piazza Bernini, Campus Einaudi e dalla fermata della metropolitana Dante in piazza De Amicis, confluiranno tutti in via Roma dove ci sarà un presidio tutto il giorno. “Solo a Torino il 27 settembre eravamo 100.000 persone, in tutta Italia un milione”, spiegano i rappresentanti del movimento torinese che indirizzano la protesta anche contro il Black Friday e “il consumismo eccessivo che incoraggia”.

Ancona

Oltre 300 persone, tra studenti di istituti superiori e università di varie città marchigiane, associazioni ambientaliste e studentesche, centri sociali, sindacati Fiom Cgil e Sisa, varie sigle di movimenti della sinistra, sono in piazza ad Ancona nella quarta manifestazione contro i cambiamenti climatici. Nel mirino anche il ‘Black friday’ visto come simbolo di un consumismo nemico dell’ambiente. “Block friday’ cambiamo il sistema non il clima!”, sintetizza un grande striscione, firmato Fridays for Future Marche, in testa al corteo da Piazza Cavour al Mandracchio. Tra gli altri messaggi su vari striscioni: “La terra potrebbe vivere senza di noi, ma noi senza lei?” e “Vogliamo il numero chiuso solo per la CO 2 “.

Padova

Quindici persone vestite con tute bianche e ‘armate’ di uova e bombolette spray hanno preso di mira la notte scorsa la sede di Amazon di Vigonza, a Padova. In una decina di minuti il gruppo ha scavalcato le recinzioni, lanciato uova e imbrattato con vernice i muri dell’azienda, chiudendo poi con catene e lucchetti gli ingressi usati dai furgoni per le spedizioni. Il tutto è stato ripreso e condiviso via Twitter dal globalproject.it. La contestazione è stata messa in atto in occasione del Black Friday. Il raid è stato rivendicato da un comunicato: “Gli angry animals tornano in azione. Lo fanno nel giorno in cui migliaia e migliaia di giovani in tutto il mondo rimettono il clima al centro dell’attenzione e stanno urlando che il Block Friday è meglio del Black Friday! Lo fanno puntando dritto al cuore del vampiro, ancora assetato di soldi, di aria putrida, di cemento e asfalto nonostante stiano portando il mondo alla deriva. Oggi tingiamo di verde Amazon, mettiamo i lucchetti ai suoi cancelli e freniamo quel flusso compulsivo di merce che percorre le strade di tutto il Veneto”.

Trento

Circa un migliaio i giovani organizzati in corteo per le strade del centro storico, che ha poi bloccato la rotatoria di accesso all’autostrada del Brennero, presso il casello di Trento centro. Tra gli obiettivi dell’iniziativa di protesta vi sono l’attuazione di provvedimenti urgenti a favore dell’ambiente e l’abolizione dell’iniziativa commerciale Black friday. La manifestazione, tenutasi contestualmente a quelle promosse dal movimento in tutto il mondo, è avvenuta al grido: “Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città”. Al termine del corteo, i giovani si sono seduti all’interno della rotatoria, per interrompere il traffico e riappropriarsi degli spazi urbani.