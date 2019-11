L’inaugurazione odierna è “l’anticipazione di quello che fra poco più di un mese Parma vivrà come capitale italiana della Cultura, appuntamento che vedrà l’ateneo ricoprire un ruolo centrale”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel saluto portato alle istituzioni e alla comunità accademica di Parma in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Parma dedicato alla sostenibilità.

Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica economica e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è intervenuto sul tema Salvare il pianeta e salvare l’umanità. Utopia o dovere morale?

Parma, l’arrivo di Mattarella per l’inaugurazione dell’anno accademico in riproduzione….

Mattarella ha sottolineato “l’importanza degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’Onu e l’importanza dell’obiettivo che si è data la nuova Commissione dell’Ue con l’intendimento dichiarato di fare dell’Ue per il 2050 una realtà neutra da punto di vista ambientale, una realtà che non contribuisca più in alcuna misura anche minima all’inquinamento del globo. È un obiettivo impegnativo, non semplice ma possibile, da sostenere in ogni modo”.

Parole pronunciate nel giorno in cui anche in molte città italiane i ragazzi dei Fridays for future sono tornati nelle piazze.

“Non è un caso – viene spiegato dall’università di Parma – che proprio la sostenibilità sia il tema cardine scelto per quest’anno, dal momento che in questa direzione l’ateneo sta facendo passi importanti. Per la prima volta nel Piano strategico di ateneo 2020-2022 è stata dedicata un’intera area strategica trasversale allo sviluppo sostenibile, e per la prima volta è stato realizzato un rapporto di sostenibilità dell’ateneo di Parma, base di partenza per una nuova politica di azioni e di sviluppo sostenibile di tutta la comunità accademica, che sarà presentato a inizio dicembre in aula Magna”.

Il capo dello Stato tornerà a Parma a gennaio 2020 proprio per dare il via ufficiale all’anno delal città capitale della cultura.





