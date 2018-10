Clima folle in arrivo

Foto di repertorio (Fotogramma)

Nuovo ciclone mediterraneo in arrivo sull’Italia con piogge intense nei prossimi giorni, soprattutto, nelle regioni meridionali. Previste precipitazioni nel weekend sulla Sicilia e sulla Calabria, aree dove, scrive ‘ilmeteo.it’, con possibile pericolo alluvionale fino a venerdì. Per oggi, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con probabili criticità idrogeologiche e idrauliche. Allerta arancione su gran parte della Sicilia e sui versanti ionico centro-meridionale e tirrenico meridionale della Calabria con temporali, forti raffiche di vento e grandine. Sul resto del Paese andrà meglio, salvo per isolati fenomeni piovaschi sulla Sardegna orientale e sui monti tra Lazio, Abruzzo e Molise.

Per quanto riguarda la temperatura non dovrebbero esserci variazioni importanti. Il clima si manterrà piuttosto mite con temperature ancora nella media del periodo o addirittura superiori.