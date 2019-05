Anche il Vaticano ha la sua Champions League. La finale del campionato mondiale di preti e seminaristi del Vaticano – la Clericus Cup – si giocherà infatti nello stesso giorno della Champions, l’1 giugno. I sacerdoti quest’anno rimarranno però sugli spalti, magari con un po’ di rammarico per la finalissima sfumata, visto che le squadre che si contenderanno la coppa col saturno, che sarà benedetta dal Papa, sono composte da seminaristi. E così, mentre a Madrid di disputerà la finale Tottenham-Liverpool, sabato 1 giugno a Roma, al centro sportivo Pio XI, a contendersi la ‘Champions celeste’ saranno Sedes-Urbano, due collegi internazionali. Per il Sedes è una prima volta in assoluto e c’è da scommettere che darà parecchio filo da torcere al Collegio Urbano, che ha i colori del Vaticano, dal momento che la squadra bianco-rossa ha subito solo un gol su rigore.

