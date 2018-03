Clementino al Festival Storie Digitali di Milano ha confessato di aver avuto problemi di dipendenza da cocaina ed è subito:

“Sono uscito dalla comunità 15 giorni fa […] C’è stato un momento in cui sono stato sopraffatto da quella merda che è la cocaina. Sapete come funziona, sei un artista, prima te la offrono, poi te la compri e ad un certo punto non sei più tu. Io ero la Iena White ma non ero più Clemente. E’ la prima volta che lo dico in pubblico, se non lo dico a voi, dove?”.