Claudio Sona non parteciperà al Grande Fratello Vip e la motivazione, secondo il suo manager, è perché “Al GF se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le paillettes non entra“.

L’ex tronista si è però dichiarato estraneo a tutto questo ed al settimanale Vero ha confessato che non andrà al Grande Fratello perché non glielo avrebbero neanche proposto.



“Se mi avessero proposto di partecipare ne avrei valutato l’opportunità. Ho seguito la polemica in rete e mi trovo sostanzialmente d’accordo con chi ritiene che il mondo LGBT in TV venga penalizzato in quanto rappresentato esclusivamente da personaggi cosiddetti macchietta. Sarebbe giusto, a mio avviso, che l’omosessualità venisse mostrata in tutte le sue sfaccettature, così come è nella realtà, anche al fine di combattere l’omofobia“.

Claudio Sona e la cotta per Marco Mengoni

Claudio ha poi concluso l’intervista confessando di avere un debole per Marco Mengoni: “E’ uno dei miei cantanti preferiti ed è anche un uomo bellissimo“.

Mengoni risponderà a questi complimenti?