Due settimane fa vi ho annunciato la mancata partecipazione di Claudio Sona al prossimo Grande Fratello Vip. Anche il manager dell’ex tronista, Davide Maggio, ha confermato che Claudio non sarebbe stato nel cast del reality di Canale 5: “Da 1 a 10 che possibilità c’è di vedere Claudio Sona al GF Vip? Al momento nessuna. Al GF Vip se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le paillettes non entra“.

Adesso però pare che le cose siano cambiate. Stando a quello che riporta Alberto Dandolo su Dagospia, ci sarebbe un potentissimo personaggio Mediaset che non avrebbe visto di buon occhio l’esclusione del Sona del Grande Fratello Vip 3. Secondo Dandolo il nome di Claudio non è stato escluso, ma è in bilico.

“Claudio Sona, ex tronista gay di Uomini e Donne, qualche mese fa è stato provinato per partecipare al Grande Fratello Vip. A Dagospia risulta che il suo nome sia tutt’ora in bilico poiché qualche autore del reality preferirebbe assoldare una diversa tipologia di gay. Cercherebbe infatti omosessuali macchiettistici e caricaturali, caratteristiche queste ben lontane dall’imprenditore veronese. A quale autore in particolare ci stiamo riferendo? E, soprattutto, quale potentissimo personaggio di Mediaset non vedrebbe di buon occhio l’ esclusione di Claudio dalla casa più spiata d’Italia? Ah, NON saperlo….”

Le clarine/sonine possono ritornare a sperare, Claudio a questo punto potrebbe far parte del cast, insieme a Francesco Monte e a Silvia Provvedi.



