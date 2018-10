Claudio Sona e Lorenzo Flaherty sarebbero in trattativa per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ma se il primo avrebbe fatto il provino per fare il naufrago, il secondo – secondo Today.it che ha lanciato le esclusive – dovrebbe ricoprire il ruolo dell’inviato, posto lasciato libero da Stefano De Martino.

L’ex tronista ieri si trovava a Milano e secondo le malelingue avrebbe sostenuto il primo colloquio con gli autori, che avrebbero sentito nelle scorse settimane anche Fariba Teherani, Wanda Fisher, Antonio Pinna, Akash Kumar ed il Ken Umano.

Questo sarebbe per Claudio Sona il secondo reality a cui tenterebbe di partecipare, dopo la recente esclusione dal Grande Fratello Vip. In quell’occasione venne data la colpa agli autori polemizzando sulla poca eccentricità dell’ex tronista: “Al GF Vip se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le paillettes non entra“, venne scritto. Polemica in qualche modo smentita dal recente ingresso in casa di Alessandro Cecchi Paone.

Riuscirà questa volta Claudio Sona a far breccia nel cuore degli autori? Ma soprattutto il nome di Lorenzo Flaherty in qualità di inviato è giusto?

Nel dubbio, oltre loro, in Honduras potrebbe sbarcare anche la spagnola Yola Berrocal, che a Sabado Deluxe ha dichiarato di essere stata contattata da Mediaset Italia e di star imparando l’italiano per partecipare proprio al reality della Marcuzzi.