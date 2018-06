Lo scorso novembre Claudio $ona e Mario $erpa sono tornahahahahati insieme dopo che il web brutto e cattivo li aveva fatti separare. Ma visto che nulla è per sempre, nemmeno il business l’amore, sembra che i due piccioncini si siano lasciati.

Le Clarine erano in allarme da settimane, visto che i due non pubblicavano più foto di coppia e non si facevano più vedere insieme (non ci vedo nulla di strano, magari non avevano serate in calendario, perché avrebbero dovuto vedersi?!).

Adesso però la conferma è arrivata dalle mie colleghe de IlVicoloDelleNews, che hanno scoperto che il $erpico ha tolto da Instagram tutte le ultime foto con Claudio e come se non bastasse l’ha anche bloccato.

Ma che peccato, proprio ora che avevano iniziato a fare insieme i travel influencer…



Ovviamente le Clarine non hanno preso proprio bene la notizia…

E’ normale che sono due ore e mezza che piango?

💔#clARIO — Ylenia (@herm_yle) 11 giugno 2018

Ragazze lo so che in questo momento è difficile e che ognuno a modo suo è un po’ delusa e un po’ arrabbiata ma Ricordiamoci che le dobbiamo rispettare e che in questo momento hanno bisogno del nostro rispetto Facciamogli capire che gli vogliamo bene rispettandoli#clario — Imma Auletta👬💚💙 (@AulettaImma) 11 giugno 2018

A me viene solo da piangere … #clario — 💙Fede.Sottona.Sparrow💚 (@federica_sona) 11 giugno 2018

Tenderly e bacetti mi mancherete più dell’aria che respiro, vado a piangere ciao #clario — pink-clario (@pink_clario) 11 giugno 2018

Ma l’ha bloccato?? Mario e jaaaaaa perché devo piangere??? #clario — Elisa (@elisa19578355) 11 giugno 2018