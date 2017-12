Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme il giorno della Vigilia di Natale.

Solo qualche mese fa Juan Fran Sierra pubblicò l’audio di una telefonata (che io ho avuto il piacere di ascoltare) in cui Claudio lo implorava di tornare insieme in quanto la sua relazione con Mario sarebbe stato solo un fine per raggiungere il suo scopo.

A distanza di mesi lontano dalla TV, Claudio è misteriosamente tornato insieme a Mario proprio in occasione della promozione del suo libro.

Un amore puro, bellissimo, dolcissimo e romantico spiattellato sui social con tanto di bacio e tag in un noto ristorante.

Insomma…..