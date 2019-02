Non c’è Sanremo senza gaffe e ieri sera i conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele ne hanno commesse ben due, una a testa, entrambe inerenti a dei saluti.

Se Bisio si è limitato a salutare con la mano Andrea Bocelli (scordandosi probabilmente che è cieco e che non poteva vederlo), la Raffaele ha salutato i Casamonica chiedendo scusa immediatamente dopo.

Durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, il comico ha così commentato:

“Peggio di così non potevo fare, io ho salutato Bocelli, lei i Casamonica. Da ora in poi non salutiamo più nessuno”.

Anche il Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, ha commentato su Twitter il saluto della Raffaele:

“Che i Casamonica possano diventare sul palco dell’Ariston oggetto di battuta come i Cesaroni o i Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di Sanremo non ripeterebbe l’errore. La Mafia non va normalizzata. La Mafia va asfaltata”.