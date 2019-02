Le parole in conferenza stampa di Claudio Baglioni all’indomani della seconda serata del Festival di Sanremo 2019.

Terzo giorno del Festival di Sanremo 2019 e terza conferenza stampa di routine per Claudio Baglioni. Il direttore artistico ha fatto il punto dopo le prime due serate e si è già proiettato sulla terza e la quarta sera del Festival della Canzone italiana.

Non sono mancate domande anche sul 2020. Ci sarà o non ci sarà il cantautore di Questo piccolo grande amore? La sua risposta apre uno spiraglio…

Sanremo 2019: Claudio Baglioni in conferenza stampa dopo la seconda serata

Il programma della terza serata è stato confermato. Ci saranno ospiti importanti come Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Serena Rossi, Ornella Vanoni e Paolo Cevoli.

Ma il direttore artistico si è proiettato anche sulla serata del venerdì, in cui ci sarà come ospite d’onore Luciano Ligabue: “Omaggeremo un comune amico, un grande predecessore della musica d’autore italiana, Francesco Guccini“.

Curiosamente, cinque anni fa Ligabue si presentò per l’ultima volta sul palco dell’Ariston un altro grandissimo della nostra musica, Fabrizio De André.

Luciano Ligabue

Claudio Baglioni a Sanremo 2020?

Del Festival sono soddisfatti anche i vertici della Rai. Lo conferma la direttrice di Rai Uno Teresa De Santis e il vice direttore Claudio Fasulo. I due aprono anche a un clamoroso Baglioni-tris: “Potrebbe esserci un progetto. Il prossimo sarà un Festival importante, il 70esimo“.

Ma Claudio, pur lasciando aperto uno spiraglino, non sembra dello stesso avviso: “Tornerei per completare la missione per la parte musicale. Penso che bisogna prima terminare un tratto di strada, per poter ripartire. E poi, dopo 50 anni, vorrei chiudere il mio lavoro. Mi farebbe piacere, visto che mi ha dato così tanti privilegi, potermi dedicare alle cose che mi riguardano più da vicino“. Tradotto, priorità alla musica. Per il resto, si vedrà.