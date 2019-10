Claudio Baglioni in tour nel 2020: le date e i biglietti dei nuovi concerti del cantautore romano, pronto a una residency nella sua città.

Claudio Baglioni sarà protagonista di una lunga residency a Roma nel giugno del 2020. Lo ha annunciato lo stesso artista, presentando lo spettacolo Dodici note (concerto per voce, solisti, orchestra e coro). Una serie di show stroardinari che vedrà il cantautore esibirsi in una delle location più belle della Capitale: le Terme di Caracalla.

Andiamo a scoprire il calendario completo degli appuntamenti romani di Baglioni, con tutti i dettagli per poter acquistare fin da subito i biglietti.

Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla: date e biglietti

L’ex direttore artistico di Sanremo, che nella primavera del 2020 presenterà al pubblico il suo nuovo album di inediti, al cui interno dovrebbe essere presente anche il brano Gli anni più belli, ha ufficializzato il calendario dei suoi appuntamenti live alle Terme di Caracalla di Roma:

6 giugno – 7 giugno – 8 giugno – 9 giugno – 10 giugno – 11 giugno – 13 giugno – 14 giugno – 15 giugno – 16 giugno – 17 giugno – 18 giugno.

I biglietti per questi straordinari eventi sono in prevendita in esclusiva per gli iscritti al suo Fan Club ufficiale dalle 16 del 25 ottobre. L’apertura delle prevendite al resto dei fan è prevista per il 28 ottobre alle 11 sul circuito TicketOne. Infine, dal 4 novembre i tagliandi saranno disponibili anche negli altri punti vendita autorizzati.



Claudio Baglioni

Claudio Baglioni in concerto a Roma

Il grande evento di Baglioni a Roma sarà certamente uno dei più attesi della prossima stagione primavera/estate musicale nella Capitale.

Lo ha confermato anche Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma: “Accogliamo con gioia alle Terme di Caracalla il progetto musicale in dodici serate di Claudio Baglioni, accompagnato da orchestra e coro“.

Non resta che aspettare giugno per poter dunque riammirare dal vivo l’ex direttore artistico di Sanremo, che ha in serbo per i suoi fan uno spettacolo di altissima qualità.

Di seguito Avrai in una versione live: