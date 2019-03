View this post on Instagram

Dopo il grande successo della prima data di ieri sera, martedì 26 marzo, al Palasport di Reggio Calabria che l’ha visto esibirsi davanti a più di 7.000 persone registrando il tutto esaurito, CLAUDIO BAGLIONI ha avvertito già ieri sera una laringo-faringite, confermata questa mattina dallo specialista che lo ha visitato, che gli rende impossibile salire questa sera nuovamente sul palco per il secondo appuntamento calabrese di “AL CENTRO”. La data prevista per oggi, mercoledì 27 marzo, al Palasport di Reggio Calabria è quindi annullata. Il calendario del tour, che proseguirà fino al ‪26 aprile, non permette, purtroppo, il recupero della data di questa sera. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per questa sera hanno la possibilità di assistere a un qualsiasi concerto di “AL CENTRO”, che si chiuderà il 26 aprile con l’ultima data prevista al Nelson Mandela Forum di FIRENZE. Per info e modalità:servizioclienti@friendsandpartners.it Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, queste le diverse modalità: – Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 5 aprile 2019. – Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 5 aprile 2019. – Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 5 aprile 2019 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico). Queste le prossime date di “AL CENTRO”, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 29 e 30 marzo ROMA; 2 aprile TRIESTE; 5 aprile BRUXELLES; 7 aprile ZURIGO; 9 e 10 aprile GENOVA; 12 e 13 aprile MILANO; 15 e 16 aprile TREVISO; 18 aprile PESARO; 24 e 26 aprile FIRENZE. #AlCentro #Tour