“Parlare di fallimento quando la serie è appena iniziata mi sembra un po’ imprudente, soprattutto quando si tratta di Adriano perché con lui le sorprese sono inimmaginabili”. Claudia Mori, in un’intervista a ‘Repubblica’ parla di ‘Adrian’, dopo la decisione di rimandare le restanti puntate a settembre o ottobre, con la presenza fissa e live di Adriano Celentano. “Il programma – dice – è stato spostato solo perché Adriano è stato vittima, come moltissimi italiani, di un pesante malanno di stagione”.

“Con Mediaset abbiamo deciso di evitare il rischio di ricadute di Adriano, oltre che di riprendere la messa in onda in un periodo di fine stagione televisiva, notoriamente non favorevole”, aggiunge la moglie di Adriano Celentano.

