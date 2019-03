Claudia Mori è sul piede di guerra e intervistata da Repubblica ha rispedito al mittente tutte le accuse di flop di Adrian:

“Noi non abbiamo mai parlato fino ad ora. Mi sembra che siano tutti solo molto prevenuti su questo progetto, come dimostrato anche da un battage mediatico sensazionalistico, che dà credito a tante voci infondate senza verificarle. […] Parlare di fallimento quando la serie è appena iniziata mi sembra un po’ imprudente, soprattutto quando si tratta di Adriano, perché con lui le sorprese sono inimmaginabili. Inoltre, lei qualifica come fallimento un progetto diverso da quelli che Canale 5 manda in onda in prime time e che, rispetto a tale programmazione, ha avuto ascolti comunque ragguardevoli?”.

La moglie di Adriano Celentano ha anche parlato di denunce che faranno per “danni e diffamazione”:

“Le critiche non si spiegano, perché per la maggior parte non sono critiche ma offese, personali e professionali… Saremo costretti a fare causa per danni e diffamazione”.

E sullo slittamento a settembre di Adrian ha confermato che la causa è il malanno di stagione:

“Il programma è stato spostato solo perché Adriano è stato vittima, come moltissimi italiani, di un pesante malanno di stagione, una fortissima bronchite che sta avendo una lunga guarigione e necessiterà anche di un’adeguata convalescenza. È stato davvero molto pesante uscire da questa bronchite, che ha colpito anche me e nello stesso periodo oltre mezza Italia. Con Mediaset abbiamo deciso di evitare il rischio di ricadute di Adriano, oltre che di riprendere la messa in onda in un periodo di fine stagione televisiva, notoriamente non favorevole”.

Ascolti ragguardevoli l’8% in prima serata su Canale Cinque?



“Accusa Adriano addirittura di sessismo per una battuta innocente detta in modo paternalistico come potrebbe dire un padre a sua figlia: ‘Mi raccomando non bere e non fare tardi’. Si è voluto stigmatizzare Adriano in modo prevenuto, visto che uno dei temi centrali, sia di Adrian che di Adriano, è proprio la lotta alla violenza sulle donne. Adriano dopo l’improvviso abbandono di Hunziker ha voluto la bravissima Ilenia Pastorelli con la quale da tempo auspicava di lavorare per affidarle in ogni puntata un monologo sulla violenza contro le donne, come, tra l’altro, avrebbe dovuto fare Michelle Hunziker, la cui presa di distanza si commenta da sola“.

La Mori ha avuto parole poco carine anche su Michelle Hunziker: