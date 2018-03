Claudia Cardinale malata

Offerte in primo piano >> eBay <<

CLAUDIA CARDINALE (FOTOGRAMMA)

Rinviato lo spettacolo ‘La strana coppia’ – che doveva andare in scena al Teatro D’Annunzio di Latina il 23 marzo – per motivi di salute di Claudia Cardinale.

“Per sopraggiunti e imprevisti motivi di salute dell’attrice Claudia Cardinale – si legge in una nota del comune di Latina – lo spettacolo ‘La strana coppia’, in programma al Teatro D’Annunzio il prossimo 23 marzo nell’ambito della stagione di prosa del teatro comunale, è stato rinviato a martedì 27 marzo. Resta invariato l’orario della messa in scena (21:00). Gli uffici comunali preposti e l’Atcl – conclude la nota – stanno provvedendo ad avvisare dello spostamento tutti gli abbonati”.