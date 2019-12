La classifica dei musicisti più ricchi del decennio 2010-2019 secondo Forbes: al primo posto uno dei produttori di punta della storia del rap.

Finisce un decennio, ed è tempo di redigere classifiche e fare i conti. Forbes ha stilato negli ultimi giorni la classifica dei musicisti più ricchi non solo del 2019, ma dell’intero decennio che va dal 2010 all’anno che si sta per concludere.

E davanti a tutti, un po’ a sorpresa, non c’è un artista di punta del pop mainstream, bensì uno dei producer più importanti della storia del rap, che però ha ultimamente lavorato più nelle retroguardie…

La classifica dei musicisti più ricchi del decennio 2010-2019

Ma andiamo con ordine e partiamo dal fondo, dove troviamo in decima posizione Lady Gaga con ben 500 milioni di dollari, frutto quasi esclusivamente della sua attività live.

Davanti a lei la grande rivale Katy Perry, che grazie ai concerti è riuscita a portare a casa 530 milioni di dollari. Ottavo l’ex Fab Four Paul McCartney, con 5 milioni di dollari in più rispetto alla Perry. E anche stavolta c’entrano i live, insieme alle royalties per brani divenuti immortali.

Settimo Jay-Z, con 560 milioni di dollari. Niente male per Sean Carter, il primo rapper divenuto mister miliardo proprio nel 2019. Sesto posto invece per Elton John, che ha guadagnato nel decennio cinque milioni di dollari in più rispetto al marito di Beyoncé.

Saliamo ancora di un gradino e al quinto posto trovaimo P. Diddy, con 605 milioni di dollari, mentre si ferma a un passo dal podio, con 675 milioni, non un singolo artista ma una band: gli U2.



Bono degli U2

Il musicista più ricco del decennio per Forbes

Terzo posto per Beyoncé, che in questa graduatoria sopravanza il marito con ben 685 milioni di dollari. Davanti a lei c’è però un’altra regina del pop, Taylor Swift, che con i suoi tour sold out si è aggiudicata nel decennio ben 825 milioni di dollari.

E allora chi c’è in testa alla classifica? Rullo di tamburi… Dr. Dre. Il producer ex NWA che ha scoperto artisti come Eminem e 50 Cent, si è aggiudicato la prima posizione nonostatne dal 2010 ad oggi si sia fatto vedere pochissimo. I 950 milioni di dollari incassati sono frutto infatti essenzialmente della cessione della quota societaria a lui appartenenti di Beats ad Apple.

Di seguito la sua Still Dre: