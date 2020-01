Le migliori playlist per studiare: classica, jazz e tutta la musica migliore per trovare la giusta concentrazione.

La musica può aiutare a migliorare le tue performance nel lavoro ma anche nello studio. Ci sono playlist per studiare che rendono più facile trovare la giusta concentrazione, suoni che migliorano le prestazioni della propria mente.

Secondo un recente studio portato avanti da Spotify, ad esempio, gli studenti che ascoltano musica classica dai bpm medio-bassi raggiungono in media punteggi migliori nelle prove di matematica. Un buon motivo per provare a cambiare il proprio metodo di studio. Ecco quali sono le migliori playlist per trovare la massima concentrazione.

Una delle migliori raccolte di canzoni per poter studiare è Massima concentrazione, un insieme di brani di artisti di tutto il mondo basati essenzialmente sul pianoforte, che con le sue note morbide e soffici riesce a risultare piacevole senza però creare emozioni troppo forti da poter gestire.

Se non si vuole ottenere concentrazione senza rinunciare però alla musica degli artisti più famosi, si può propendere per Pop Study, una raccolta di canzoni dove troviamo nomi celebri come i Coldplay, Sia, Tom Walker, Nial Horan, Hozier, Billie Eilish, Taylor Swift e tanti altri ancora.

Oltre alla classica, la musica che forse per antonomasia aiuta più la concentrazione è però il jazz, in particolare lo smooth jazz. E allora perché non provare con la raccolta Jazz for Study, perfetta per gli amanti di questo fantastico genere:

Per chi invece non vuole proprio rinunciare all’elettronica, un perfetto compromesso potrebbe essere Brain Food, raccolta di composizioni tra loro molto differenti. All’interno troviamo Moby accanto a Bach (in versioni moderne), ma anche Jonsi e i Linkin Park. Insomma, un bel mix ipnotico per cibare il proprio cervello.

Chiudiamo con una raccolta dal tono totalmente differente, Deep Focus. Un insieme di brani ambient e post rock che, per definizione, aiutano la mente a rilassarsi e a concentrarsi sul proprio io. Il massimo per viaggiare rimanendo fermi al proprio posto.

